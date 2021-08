Atomic Heart, lo sviluppo è quasi ultimato: nuove info su prestazioni e finali multipli

Scambiando quattro chiacchiere con i frequentatori del canale Discord di Atomic Heart, Mundfish han confermato di essere ufficialmente entrati nelle fasi di sviluppo finali del loro ambizioso sparatutto sci-fi a mondo aperto. Per l'occasione, gli autori del "BioShock russo" hanno condiviso diversi dettagli sul titolo.

I rappresentanti della software house russa sono partiti, ovviamente, dalle domande degli appassionati sulla finestra di lancio di Atomic Heart per sottolineare come "sfortunatamente, non possiamo ancora fornire delle indicazioni più precise sulla data di uscita. Ci sono un milione di fattori che possono determinare la data di lancio, come il tempo necessario per localizzare il gioco in multilingua. Ma finalmente possiamo dire che il gioco è ormai pronto e si trova nella sua fase finale di ripulitura del codice. La lunga attesa che avete patito in questi anni è quasi finita, ve lo promettiamo".

Per rendere ancora più chiaro il concetto, i ragazzi del team Mundfish si sbilanciano offrendo delle importanti anticipazioni sui contenuti e sulle prestazioni del titolo su console last gen come PlayStation 4: "Nel gioco ci saranno due finali, ma non si tratterà di un GDR. Atomic Heart ha una trama rigorosamente lineare e non dovreste attendervi un'incredibile varietà da questo punto di vista. Certo, c'è un'importante libertà offerta ai giocatori sul piano delle scelte morali, specie verso la fine dell'avventura, ma vogliamo che siate voi a trarre le conclusioni sulla trama non appena giocherete al titolo, senza farvi influenzare da decisioni calate dall'alto. Quanto alle performance di Atomic Heart su sistemi come PS4, risponderemo a questa domanda in maniera più esaustiva a ridosso del lancio, ma ci teniamo a precisare che ci stiamo sforzando di ridurre i requisiti minimi di Atomic Heart in modo tale che tutti possano giocarlo al meglio anche su PC più datati e console last gen".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Atomic Heart sarà disponibile su Xbox Game Pass, contestualmente all'uscita multipiattaforma del titolo su PC, PS4, Xbox One e, in retrocompatibilità, su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.