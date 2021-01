Atomic Heart: Tencent investe in Mundfish e accelera lo sviluppo dell'open world russo

Il gruppo di investitori formato da Gaijin e GEM Capital decide, su iniziativa di Tencent, di finanziare la software house Mundfish per velocizzare lo sviluppo dell'ambizioso progetto dell'open world sci-fi Atomic Heart.

La nuova iniezione di liquidità nelle casse di Mundfish consentirà perciò alla giovane casa di sviluppo russa di concretizzare la propria visione nel modo più celere possibile, o almeno questo è il pensiero che il direttore e co-fondatore di Mundfish Robert Bagratuni esprime per rasserenare tutti coloro che guardano con interesse e curiosità a questo titolo che promette di offrire un'esperienza grafica e di gameplay compiutamente next gen.

Nel confermare la notizia dell'ingresso di nuovi capitali grazie all'operazione finanziaria diretta da Tencent, Bagratuni spiega infatti che "questo accordo ci aiuterà a dirigerci molto più velocemente verso la pubblicazione di Atomic Heart. Tencent gestisce una delle piattaforme videoludiche più popolari al mondo e siamo leti di vederla entrare nel nostro gruppo di investitori".

A detta di Bagratuni, l'obiettivo di Mundfish è quello di "dare vita a un francisce globale con Atomic Heart, per questo le nuove risorse ci saranno utili per lavorare più velocemente e accogliere nuovi talenti nel nostro team". A questo punto non ci resta che attendere la data di lancio e un chiarimento sulla rosa di piattaforme su cui vedrà la luce questo sparatutto a mondo aperto ispirato a Prey e BioShock. Nel frattempo, vi riproponiamo l'ultimo video gameplay di Atomic Heart con Ray Tracing.