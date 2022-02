Atomic Heart: il nuovo trailer del BioShock russo esce oggi, svelerà la finestra di lancio

Siete ansiosi di saperne di più su Atomic Heart? Non dovrete attendere troppo considerando che per oggi è prevista la pubblicazione di un nuovo trailer, il video verrà diffuso alle 20:00 ora italiana in esclusiva sui canali di IGN USA.

Secondo quanto dichiarato dalla testata si tratta di un "release window trailer" e dunque questa sera scopriremo la finestra di lancio di Atomic Heart, per la data di uscita esatta bisognerà probabilmente attendere ancora ma nel frattempo possiamo consolarci con la finestra temporale di uscita.

Lo sviluppo di Atomic Heart è vicino alla fine, gli sviluppatori hanno dichiarato che i lavori sono quasi completi ed hanno confermato la presenza di finali multipli in Atomic Heart. Il gioco è conosciuto anche con l'appellativo di "BioShock russo" proprio per le atmosfere che ricordano quelle della saga di Ken Levine, lo studio Mundfish non ha mai fatto trapelare troppo sul progetto e dunque c'è ancora del mistero su tanti aspetti della produzione.

Una certezza è che Atomic Heart uscirà su Game Pass al lancio su PC Windows 10, Xbox One e Xbox Series X/S, il gioco sarà comunque disponibile anche sulle piattaforme PlayStation, l'uscita è prevista solo in formato digitale e al momento non si parla di un lancio sul mercato retail.