Atomic Heart: trailer con finestra di lancio per Limbo Ecosystem, il secondo DLC

A distanza di qualche settimana dalla pubblicazione delle prime immagini di Limbo Ecosystem, gli sviluppatori di Atomic Heart hanno deciso di mostrare un nuovo filmato della seconda espansione dell'apprezzato sparatutto in soggettiva che strizza l'occhio a Bioshock.

Come si può vedere nel brevissimo trailer, sembrerebbe che si tratti di un contenuto aggiuntivo davvero peculiare. Gli scenari mostrati nel filmato consistono in percorsi articolati e complessi che richiedono una certa precisione nei salti, al punto da ricordare gli strambi percorsi di Fall Guys Ultimate Knockout. In questo mondo dei sogni è probabile che cambierà anche il protagonista, poiché nel corso del trailer possiamo notare che le mani del personaggio controllato dal giocatore sembrano appartenere ad una sorta di peluche gigante.

Per quello che riguarda invece la finestra di lancio dell'espansione, il team di sviluppo ha confermato che il suo debutto è fissato al prossimo inverno. Sembra quindi che l'attesa non sarà molto lunga ed entro marzo 2024 sarà finalmente possibile esplorare questo scenario da sogno.

In attesa che Mundfish sveli maggiori dettagli sul DLC, inclusa la data d'uscita ufficiale, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Atomic Heart con tutti i dettagli su storia e gameplay.