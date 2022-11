Atomic Heart: il nuovo trailer svela la data di lancio su PC, console e Xbox Game Pass

Esattamente come promesso dagli sviluppatori di Mundfish, il nuovo trailer di Atomic Heart ha finalmente svelato la data di lancio definitiva dello sfrenato e adrenalinico sparatutto in prima persona post-apocalittico.

Come rivelato al termine del filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, Atomic Heart sarà ufficialmente disponibile a partire dal 21 febbraio 2023 nei formati PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Se siete abbonati a Xbox Game Pass, potrete godervi lo sparatutto al day one senza costi aggiuntivi.

Ambientato in una versione alternativa degli anni '50, Atomic Heart si svolge in un'Unione Sovietica in cui la robotica e altre tecnologie avanzate sono state sviluppate durante la seconda guerra mondiale. Robot progettati per aiutare gli umani si sono ribellati contro i loro creatori e una serie di esperimenti segreti hanno ha portato alla creazione accidentale di terrificanti mutanti. Queste creature e enormi macchine ora ti impediscono di completare la tua missione segreta.

Nel corso dell'avventura i giocatori potranno gradualmente sbloccare armi, abilità ed equipaggiamenti per fronteggiare le orde di cyborg in rivolta. Oltre alla missione principale, sono previste diverse attività secondarie di cui sarà possibile scoprire esplorando a fondo il complesso scientifico che fa da sfondo alle vicende narrative.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Atomic Heart per ulteriori approfondimenti sullo sparatutto di Mundfish.