Atomic Heart: il nuovo update gratis introduce il New Game Plus, tutte le novità

Mentre si inizia a parlare del primo DLC a pagamento di Atomic Heart, intitolato Annihilation Instinct, gli sviluppatori dell'FPS hanno introdotto con un aggiornamento gratuito una modalità particolarmente richiesta dai giocatori.

Con l'update 1.8.0.0 è stato infatti aggiunto il New Game Plus in Atomic Heart e, a giudicare dal changelog pubblicato sulle pagine di Steam, non si tratta di un banale extra che permette di rigiocare l'avventura con tutte le abilità e le armi sbloccate nella precedente run. Pare infatti che Mundfish abbia introdotto una lunga serie di modificatori che rendono i nemici ancora più letali. In base alle resistenze o ai modificatori attivi, gli avversari saranno contrassegnati da un'aura colorata: in questo modo sarà più semplice comprendere che tipo di minaccia si ha davanti.

Dando un'occhiata alle note della patch, possiamo scoprire che alcuni nemici saranno immuni ai proiettili delle armi da fuoco, altri attaccheranno ad una velocità aumentata ed altri ancora prosciugheranno le energie del protagonista. Insomma, pare che il livello di sfida sarà parecchio elevato.

Per chi non lo sapesse, l'aggiornamento è già disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.

