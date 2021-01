Atomic Heart, tra URSS e robot: l'open world russo ha una finestra di lancio!

Atteso su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S e in sviluppo presso gli studi russi di Mudfish, Atomic Heart si è rapidamente guadagnato una grande attenzione da parte del pubblico.

Action RPG dalla natura shooter, il titolo in prima persona accompagnerà i giocatori in una versione alternativa dell'Unione Sovietica. In un futuro in cui la Guerra Fredda non si è ancora conclusa, il comunismo nel Paese è al suo apice, mentre un'impressionante rivoluzione tecnologica ha portato alla diffusione di ologrammi, robot avanzati e Internet. Tra automi, intelligenze artificiali e misteri, gli appassionati del genere potranno vestire i panni di un agente del KGB coinvolto in un grave malfunzionamento di robot armati.



Di recente, gli autori di Mudfish hanno offerto interessanti informazioni legate alla trama e alle meccaniche di gameplay del titolo, oltre a quelli che saranno i requisiti hardware di Atomic Heart su PC. A breve distanza, giunge ora anche la conferma della finestra di lancio, direttamente dall'account Instagram ufficiale della software house. Nel post che trovate in calce a questa news, il team conferma infatti che l'action RPG approderà sul mercato nel corso del 2021.

Per approfondire tutti gli ultimi dettagli sul gioco presentati dal team di sviluppo, sulle pagine di Everyeye trovate una nuova ricca video anteprima di Atomic Heart.