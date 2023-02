Atomic Heart: il video della colonna sonora è pieno di AI Art con le Gemelle Robot

Dopo averci invitati a prestare attenzione ai leak e agli spoiler pre-lancio di Atomic Heart, il team Mundfish precede l'imminente commercializzazione dello sparatutto sci-fi facendoci ascoltare l'intera colonna sonora con un video che, pur essendo stato appena pubblicato, sta già facendo discutere sui social.

Nel filmato propostoci dalla software house russa, infatti, non vengono mostrati dei bozzetti preparatori, degli scatti ingame o altro materiale promozionale 'ufficiale' di Atomic Heart, bensì delle immagini basate su IA generativa che vedono per protagoniste le Gemelle Robot.

Con l'ausilio degli ultimi modelli in Deep Learning utilizzati per realizzare AI Art, deepfake o testi 'intelligenti' con servizi rivoluzionari come ChatGPT, Mundfish solletica la curiosità degli utenti focalizzandone le attenzioni proprio sulla coppia di automi più "in vista" di Facility 3826. Non è chiaro, però, se la controversa AI Art utilizzata da Mundfish sia stata creata direttamente dagli sviluppatori o se, al contrario, provenga da uno dei tanti forum e portali in rete che propongono modelli e 'prompt' specifici per realizzare immagini analoghe con i software di Intelligenza Artificiale.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Atomic Heart a firma di Mario Petillo, con tutte le analisi e le considerazioni sull'avventura post-sovietica piena di robot assassini (e a volte persino troppo seducenti) di Mundfish e Focus Entertainment.