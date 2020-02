Atomic Heart: tutti i video gameplay dello sparatutto russo ispirato a BioShock

Nel nostro nuovo video speciale su Atomic Heart proviamo ad analizzare il gameplay, la storia e la grafica del nuovo sparatutto post-apocalittico di Mundfish riassumendo tutte le scene di gioco mostrateci fino ad oggi dagli autori russi per presentarci questo progetto ispirato a Prey e BioShock.

Grazie ai brevi teaser del bizzarro FPS di Mundfish e agli spezzoni di gameplay più approfonditi condivisi in questi mesi dagli sviluppatori moscoviti, i cultori di sparatutto narrativi hanno potuto familiarizzare con le ambientazioni distopiche e le meccaniche di gioco di questo titolo.

Ricomponendo il caleidoscopico puzzle di filmati e di mini-clip di Atomic Heart, ciò che emerge è infatti l'immagine di un progetto particolarmente complesso, sia in termini positivi che negativi: se da un lato si nota l'incredibile cura per i dettagli dello scenario e delle creature cibernetiche che lo popolano, dall'altro lato si percepisce la relativa fragilità di elementi contenutistici quantomai importanti come le animazioni o la stabilità del framerate.

Non sappiamo perciò se il team di Mundfish saprà tenere fede alla promessa di fornirci un'esperienza ludica e artistica rapportabile a quella di BioShock, ma forse è anche per questo che conviene riavvolgere il nastro dei trailer confezionati dagli autori russi per capire fino a che punto sapranno spingersi con questa nuova proprietà intellettuale tra cyborg, ologrammi e robot impazziti.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nostro video approfondimento su Atomic Heart e attendiamo di ricevere delle novità riguardanti il periodo di uscita del titolo e la rosa di piattaforme su cui approderà (di certo su PC, ma con l'arrivo della nextgen a fine anno non possiamo escludere a priori l'eventualità dell'approdo su PS5 e Xbox Series X).