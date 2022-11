Atomic Heart: il nuovo video ci presenta i mostruosi robot nemici

Sebbene nelle ultime settimane siano emerse alcune perplessità su Atomic Heart e sulle attività della software house, l'interessante progetto ispirato a Bioshock è tornato a mostrarsi con un nuovo video incentrato sui nemici.

Si parte con il MFU-68 Laborer, un robot bipede che è formato sostanzialmente da due gambe e da una parte centrale che ospita una sega circolare con la quale attacca il bersaglio. Si passa poi al RAF-9 Engineer, un robot umanoide caratterizzato da due enormi ed inquietanti occhi arancioni. Le mani di questa creatura meccanica sono pensate per adattarsi a qualsiasi lavoro manuale. La terza mostruosità che vi darà la caccia in Atomic Heart è un androide creato come assistente di laboratorio, le cui capacità includono anche l'auto-riparazione. A chiudere il cerchio troviamo il MA-9 Belyash, la cui forma ricorda quella di una scimmia dalle braccia lunghissime e dalla testa piena zeppa di luci rosse. La conformazione simile a quella di un gorilla del robot lo rendono perfetto per trasportare oggetti pesanti e contribuire alla costruzione degli edifici.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è stata annunciata la data d'uscita di Atomic Heart, che approderà su PC, Xbox (anche Game Pass) e PlayStation il prossimo 21 febbraio 2023.