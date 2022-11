Atomic Heart, il looting in video: smembrare robot non è mai stato così divertente

Dopo averci presentato i mostruosi robot nemici di Atomic Heart, i ragazzi del team Mundfish hanno ritenuto opportuno 'sviscerare' l'argomento con un ulteriore filmato che descrive le meccaniche di looting basate, appunto, sullo smembramento degli automi impazziti che dovremo affrontare nei panni dell'agente P-3.

Una volta giunto sul posto, il nostro intrepido alter-ego potrà sopravvivere agli attacchi nemici solo strappando dalle lamiere esanimi dei robot appena abbattuti le componenti necessarie alla costruzione di armi, equipaggiamenti e migliorie varie.

Nel filmato proposto da IGN.com, gli sviluppatori di Atomic Heart mostrano anche l'interfaccia e gli strumenti utilizzati dall'agente Sergey Nechaev per recuperare oggetti e attrezzature dai rottami degli automi e dallo scenario.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che l'FPS a tinte ruolistiche di Mundfish sarà disponibile dal 21 febbraio su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in versione ottimizzata per le console Sony e Microsoft di ultima generazione. Sempre per il 21 febbraio è previsto l'arrivo di Atomic Heart 'gratis' su Xbox e PC Game Pass. Per un ulteriore approfondimento sul gameplay e sul canovaccio narrativo steso da Mundfish per plasmare questa ucronia post-sovietica, vi rimandiamo al nostro speciale su Atomic Heart tra robot e guerra fredda.