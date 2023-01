Atomic Heart in VR? 'Ci stiamo pensando', rivelano gli sviluppatori

Nei piani delineati dal team Mundfish con i 4 DLC post-lancio di Atomic Heart potrebbe esserci spazio anche per una versione in Realtà Virtuale. A suggerirlo sono proprio gli sviluppatori dell'atteso FPS sci-fi in uno scambio di battute avvenuto sui social con i tanti utenti che attendono l'uscita del titolo.

Nel rispondere a un appassionato desideroso di sapere se fosse già in sviluppo una versione VR di Atomic Heart, i curatori dei social di Mundfish hanno chiaramente specificato che "questo è davvero un ottimo spunto. Sì, stiamo pensando a una versione in Realtà Virtuale di Atomic Heart, ma prima fateci lanciare il gioco su piattaforme con TV o monitor!".

Il lancio di Atomic Heart su PC, PlayStation, Xbox e Game Pass, lo ricordiamo, è atteso per il 21 febbraio. Curiosamente, la commercializzazione internazionale di PlayStation VR2 è prevista per il giorno successivo: con tutta probabilità si tratta di una pura e semplice coincidenza, specie in ragione delle ultime dichiarazioni degli sviluppatori e, soprattutto, dei tanti rinvii che hanno interessato lo sparatutto sci-fi di Mundfish.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulla versione in Realtà Virtuale di questo ambizioso FPS venato di elementi ruolistici e survival, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale di Atomic Heart tra robot e Guerra Fredda.