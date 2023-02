Atomic Heart verso Xbox Game Pass: il preload del BioShock russo è disponibile

Mentre il team di Steam attiva a sorpresa il preload di Hogwarts Legacy su PC, la community videoludica può ora procedere anche con il download anticipato di un altro titolo molto atteso: Atomic Heart.

Spesso descritta come il nuovo "BioShock russo", l'opera prima di Mundfish è in sviluppo ormai da diversi anni. Finalmente pronto per approdare su PC e console, l'action shooter troverà spazio anche nel catalogo di Xbox Game Pass sin dal day one. Gli appassionati potranno dunque scoprire l'ucronia sovietica confezionata dagli autori a partire dal prossimo 21 febbraio 2023, su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5.

In vista della data di uscita, la software house e il publisher francese Focus Entertainment hanno reso disponibile da quest'oggi il preload di Atomic Heart. Sin da ora, l'avventura distopica ambientata in una Unione Sovietica che ha vinto la seconda guerra mondiale, sviluppato tecnologie avanzatissime e IA raffinate può essere scaricata anticipatamente. Il download nell'ecosistema Microsoft consentirà di farsi trovare pronti a entrare in azione nei panni dell'agente P-3 sin dal primo minuto successivo al lancio del gioco.



In attesa del 21 febbraio 2023, vi ricordiamo che potete scoprire i segreti della produzione nella nostra intervista agli sviluppatori di Atomic Heart, realizzata in esclusiva per l'Italia.