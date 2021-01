Atomic Hearts, un open world in un URSS alternativa: nuovi dettagli e requisiti PC

Dopo la diffusione di presunti dettagli su Atomic Heart da parte di insider, giungono informazioni ufficiali legate al promettente progetto firmato dagli sviluppatori di Mundfish.

Dalla pagina di Steam dedicata al gioco, emergono infatti interessanti conferme e dettagli inediti sul titolo. Atomic Heart sarà un action RPG ambientato in una versione alternativa dell'Unione Sovietica. Nell'URSS dipinta dal team di sviluppo, la rivoluzione tecnologica ha già avuto luogo: Internet, robot, ologrammi sono una realtà diffusa. Il tutto si cala in un contesto in cui il comunismo è al proprio apice, mentre la dirigenza sovietica conduce una politica imperialista e permane il conflitto con il blocco occidentale.

Protagonista e alter-ego del giocatore è un agente di alto livello del KGB, che si ritrova a dover gestire un grave malfunzionamento di robot presso l'impianto 3826. Originariamente concepiti per supportare i cittadini sovietici nella vita quotidiana e per servire gli interessi URSS, questi ultimi hanno incorporato un programma di combattimento da attivarsi in caso di guerra. In seguito all'anomalia, i robot sono ora i nemici che i giocatori affronteranno in Atomic Hearts, attraverso un open world strutturato in aree naturali e complessi industriali ricchi di laboratori, bunker e aree segrete.



Oltre ai dettagli legati a trama e gameplay, Mundfish ha reso disponibile anche una prima versione dei requisiti di sistema per la versione PC, che vi riportiamo di seguito:



Requisiti Minimi

Sistema operativo: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT Required)

Processore: Intel Core i5-2500K@3.3GHz or AMD FX 6300@3.5GHz

Memoria: 6 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 (4GB)

Memoria: 22 GB di spazio disponibile

Requisiti Raccomandati

Sistema operativo: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT Required)

Processore: Intel Core i7-4770K@3.5GHz or Ryzen 5 1500X@3.5GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) or AMD Radeon RX 580 (8GB)

Memoria: 22 GB di spazio disponibile

In chiusura, ricordiamo che l'ultimo video gameplay di Atomic Heart ha confermato l'arrivo dello shooter, oltre che su PC, anche su PlayStation 5 e Xbox Series X. Tra le lingue supportate dal gioco, al momento non figura l'italiano, mentre sono presenti inglese, tedesco, francese e spagnolo.