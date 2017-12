Atomo manipola le particelle fondamentali dell'universo di Injustice 2

hanno presentato il trailer del manipolatore di particelle subatomiche,, in arrivo su. Armati della sua biocintura quantistica e di una conoscenza formidabile della fisica, i giocatori useranno i poteri subatomici dello scienziato Ryan Choi per opporsi al regime di Superman.

Atomo sarà disponibile per i giocatori che hanno acquistato Injustice 2 Ultimate Edition, Injustice 2 Ultimate Pack o il Pacchetto Personaggi #3 a partire dal 12 dicembre sul PlayStation Store e sull'Xbox Store.



Injustice 2 è il sequel di Injustice Gods Among Us, nel quale i giocatori possono creare e potenziare la versione definitiva dei loro personaggi DC preferiti. Con una miriade di supereroi e supercriminali tra cui scegliere, i giocatori possono personalizzare leggendari personaggi DC con equipaggiamento speciale ottenuto nel gioco. Inoltre, per la prima volta, chi gioca può controllare l'aspetto del suo personaggio e il modo in cui combatte e progredisce nelle diverse modalità di gioco.