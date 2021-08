Atrophia Cerebri: online il nuovo singolo di Venz ispirato a Returnal per PS5

Venz è tornato sui canali di Everyeye.it con il primo singolo tratto dal suo nuovo EP dedicato al mondo dei videogiochi con una canzone dedicata a Returnal e intitolata Atrophia Cerebri, di cui vi proponiamo qui sopra il Lyric Video ufficiale.

Atrophia Cerebri è il primo estratto del nuovo progetto di Venz, le altre due canzoni del mini EP (ispirate a Resident Evil Village e Ratchet & Clank Rift Apart) verranno pubblicate più avanti sui nostri canali, nel frattempo vi lasciamo all'ascolto del nuovo brano ma non prima di consigliarvi di dare un ascolto anche ai singoli già pubblicati da Venz lo scorso inverno: APEX, la canzone di Monster Hunter Rise, diVergent, dedicato a Cyberpunk 2077 e Quanto Male Fa, canzone ispirata a Little Nightmares 2.

Venz è su Instagram e Spotify, seguitelo per tutti gli aggiornamenti sulle sue attività, qui sotto trovate anche il player di Spotify per ascoltare tutte le canzoni di Venz pubblicate fino ad oggi. L'artwork di Atrophia Cerebri (e di tutti gli altri brani dell'EP) è ad opera di erGianco (Giancarlo Scazzeri), talentuoso illustratore romano che ha disegnato anche l'artwork della nostra rubrica L'INDIEmoniato condotta da Marco Mottura su Twitch e dedicata al mondo dei giochi indipendenti.



Vi lasciamo all'ascolto di Atrophia Cerebri di Venz ricordandovi che nelle prossime settimane arriveranno anche gli altri due brani dell'EP dedicati a Resident Evil Village e Ratchet & Clank Rift Apart.