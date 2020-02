Atsushi Inaba parla di uno dei giochi Platinum 4: cosa possiamo aspettarci?

Il nuovo numero di Famitsu ha svelato Project G.G. di Platinum Games, secondo progetto della serie Platinum 4 annunciato a qualche settimana di distanza da The Wonderful 101 Remastered. Mancano ancora due giochi da svelare... proviamo a scoprirne di più.

La celebre rivista giapponese contiene anche brevi interviste a Hideki Kamiya (Vice Presidente Senior, Produttore e Game Designer) e Atsushi Inaba (Vice Presidente Esecutivo e responsabile dello studio), quest'ultimo in particolare ha accennato al progetto Platinum 4:

"Abbiamo svelato The Wonderful 101 Remastered e Project G.G., ora mancano altre due sezioni del sito da coprire. Posso dirvi che uno è un progetto segreto, qualcosa in stile Platinum davvero molto interessante. Non vedo l'ora di dirvi di più."

Non è chiaro se il riferimento sia a nuove IP o magari a nuovi episodi di serie già note come NieR o Drakengard, appare invece sempre più improbabile che uno degli annunci possa riguardare Bayonetta 3, la campagna Platinum 4 sembra gestita direttamente da Platinum Games e difficilmente la casa di Kyoto concederà allo studio margine per comunicazioni dirette sul gioco senza passare da un Direct o dai canali ufficiali Nintendo.

E voi cosa vi aspettate dagli ultimi due giochi Platinum 4? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.