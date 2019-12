Atsushi Inaba di PlatinumGames ricorda con nostalgia Mad World e The Wonderful 101

Nel corso di un'intervista concessa a Electric Playfround, il produttore e direttore esecutivo di PlatinumGames, Atsushi Inaba, ha citato Mad World e The Wonderful 101 tra i videogiochi a cui è maggiormente affezionato.

Nel ripercorrere le tappe fondamentali della sua carriera videoludica, il celebre dirigente di PlatinumGames ha spiegato che "è difficile scegliere i giochi a cui sono più affezionato, ma se proprio devo sceglierne uno direi che è MadWorld, sia perchè è stato uno dei primi che abbiamo pubblicato ma anche perchè ovviamente ha un design alla Sin City. Con il team di Clover Studios avevamo lavorato su Okami, che era un gioco molto pacifico, tranquillo e colorato, ma poi siamo passati a questo gioco che proponeva un mondo violento, oscuro e brutale. Se c'è una cosa che m'ha insegnato quel gioco è che puoi avere tutta la violenza e la brutalità che vuoi, ma puoi anche trasformarla e riproporla in un qualcosa di davvero interessante".

Non meno forte è però il legame che sembra unire Inaba a un'altra proprietà intellettuale di Platinum Games, ossia quella di The Wonderful 101: "Oltre a MadWorld, se dovessi scegliere un altro gioco a cui sono affezionato direi certamente The Wonderful 101 perchè è stato l'ultimo gioco con cui ho collaborato con Hideki Kamiya, che ha una personalità molto forte. Siamo due persone molto esigenti, abbiamo un modo nostro di portare avanti il processo di sviluppo ed è stata un'esperienza molto dolorosa e stressante, perchè ci stavamo spingendo l'un l'altro in una direzione che portasse verso l'eccellenza. Non era mai un'esperienza semplice lavorare con lui, ma anche con tutte quelle difficoltà ci siamo divertiti un sacco nel collaborare per dare vita a un gioco fantastico".

Nei mesi scorsi, Inaba ha lodato Apex Legends e si è detto interessato a sviluppare un gioco Battle Royale, magari dopo aver contribuito a dare forma al progetto di Bayonetta 3 su Nintendo Switch.