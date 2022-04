L'Attacco dei Giganti: sognando il videogioco A.O.T. della Stagione Finale

Aspettando la conclusione definitiva della Stagione Finale dell'Anime di Attack On Titan, in arrivo nel 2023, ci siamo chiesti come sarebbe un ipotetico terzo gioco sviluppato da Omega Force.

Per esorcizzare i silenzi di Koei Tecmo sul prosieguo dell'esperienza tie-in di Omega Force, ci siamo così chiesti quali forme potrebbe assumere un ipotetico A.O.T. 3 affidato alle cure del medesimo team di sviluppo che tante gioie ha saputo regalare ai fan della serie.

Da un lato, ovviamente, escludiamo che la trama di un eventuale Attack on Titan 3 possa ripartire ancora una volta dal principio, dall'altro siamo consapevoli del fatto che bastino dei piccoli espedienti narrativi per riagganciarsi agli eventi di Marley e della Guerra per Paradis. E che dire allora delle possibili innovazioni da apportare al gameplay?

Un ipotetico A.O.T. 3 potrebbe incarnare il meglio dell'esperienza di Omega Force e pescare a piene mani dal racconto della serie anime per consentire ai giocatori di affrontare epici combattimenti campali con fazioni miste di esseri umani e Titani. Sognare, d'altronde, non costa nulla, e quindi perché dovremmo rinunciare all'idea di uno scontro a fuoco ancora più epico tra i soldati di Marley e quelli del rinato Impero di Eldia, magari mentre controlliamo dei Giganti Mutaforma senza limiti di tempo?

