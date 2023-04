L'attacco glaciale di Ganyu in un cosplay di Genshin Impact

Da non molto i giocatori di Genshin Impact hanno accolto l'update 3.6, tra le cui novità spicca l'introduzione di due protagonisti inediti e il ritorno di Ganyu. In attesa di tornare a prendere le sue veci per avventurarsi nel Teyvat, ecco un cosplay di Ganyu da Genshin Impact.

Con le Primogems gratis con i codici di aprile di Genshin Impact gli utenti potranno tentare la fortuna per ottenere Ganyu, la fortissima protagonista tornata con l'aggiornamento 3.6 del titolo free to play sviluppato da MiHoYo.

Ganyu è un personaggio 5 stelle Cryo che serve il Geo Archon Morax come segretaria generale del Liyue Qixing, l'associazione che riunisce i più grandi commercianti di Liyue per governare la regione. In lei scorre sia sangue umano che sangue qilin, e per questo motivo non comprende se la sua casa sia tra le luci della città, o le vette eteree.

Ganyu ha la pelle chiara, capelli azzurri che sfumano in una tonalità più scura alle estremità e corna rosso-nere che piegano all'indietro tra la capigliatura. Il suo outfit di default è il Frostdew Tail, che consiste in un body nero e collant ricamati in oro. La sua Cryo Vision verte sul fianco sinistro con uno a quadrifoglio rosso. Ad aver realizzato questa interpretazione è la cosplayer Hasu.