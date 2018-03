Il canale YouTube "SwitchWatch" ha pubblicato 30 minuti di gameplay della versione Nintendo Switch di, videogioco basato sull'omonima serie manga/anime in arrivo a fine marzo.

Il video permette di dare uno sguardo ai principali personaggi dell'avventura e alle meccaniche di gameplay, potendo ammirare gli eroi del Corpo di Ricerca in azione contro alcuni Giganti.

Attack on Titan 2 uscirà in Europa il prossimo 20 marzo nei formati PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, PS4 Pro, PC Windows (via Steam) e Nintendo Switch. I preordini sono ora aperti per le edizioni Standard, Steelbook e Digital Deluxe.