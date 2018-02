Attack on Titan 2: annunciate le edizioni Steelbook e Digital Deluxe

ha finalmente rivelato i ricchi contenuti dei bonus aggiuntivi e le opzioni collezionabili disponibili per i fan che hanno prenotatoin entrambi i formati, fisico e digitale.

I fan che preferiscono oggetti esclusivi più tangibili, possono effettuare il pre-order della versione classica del gioco presso i rivenditori selezionati per ottenere la Steelbook da collezione che presenta il temuto Colossal, Armored Titans e gli eroici membri della squadra in azione!

Koei Tecmo ha anche rivelato l'uscita di una versione Digital Deluxe, che includerà il gioco completo e un set di costumi unici disponibili gradualmente dal lancio del gioco, previsto per il 20 marzo 2018, con l'aggiunta di ulteriori aggiornamenti dei contenuti ogni settimana a seguire! I pre-order digitali della versione Digital Deluxe e di quella standard di A.O.T. 2 per Xbox One e Nintendo Switch includeranno un pacchetto bonus con i costumi per Eren, Mikasa, Armin, Levi, Christa, Ymir, Reiner e Bertholdt.

Infine, i ritardatari che acquisteranno il gioco in versione digitale per PlayStation 4, Xbox One o Nintendo Switch entro le quattro settimane dal lancio, riceveranno un pacchetto DLC con i costumi per Eren, Mikasa, Armin e Levi. In uscita il 20 marzo 2018 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e solo in versione digitale per PC Windows su Steam, i giocatori possono rivivere il racconto dell’anime Attack on Titan, da una prospettiva completamente nuova con il proprio Custom Scout.