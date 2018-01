Attack on Titan 2: annunciati quattro nuovi personaggi giocabili

L’ultimo numero di Famitsu, nota rivista videoludica settimanale giapponese, include un articolo interamente dedicato adall’interno del quale vengono rivelati quattro nuovi personaggi giocabili.

I nuovi arrivati sono Keith Shadis (istruttore del 104° Corpo di Addestramento Reclute) Kitz Weilman (comandante della prima Divisione d'élite del Corpo di Guarnigione), Dot Pixis (comandante in carica del Corpo di Guarnigione) e Darius Zackly (comandante in capo delle tre divisioni dell’esercito).

Attack on Titan 2 sarà disponibile in Europa a partire dal 20 marzo 2018 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Koei Tecmo ha confermato che sull'ibrida della Grande N la grafica sarà paragonabile a quella del primo capitolo della serie su PlayStation 3.