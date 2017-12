Attack on Titan 2 arriverà a marzo 2018 in Europa, pubblicato un nuovo trailer

ha pubblicato un nuovo Story Trailer di, svelando per l'occasione la data di uscita del gioco. Il nuovo titolo basato suuscirà in Giappone il 15 marzo 2018 e sarà disponibile in Europa dal 20 dello stesso mese su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam).

Il publisher ha annunciato anche una speciale Treasure Box Edition per il mercato giapponese, la quale include una copia dl gioco, atbook a colori, colonna sonora, otto spille e due poster in formato A4. Al momento non sappiamo se questa edizione arriverà in occidente, inoltre non sono stati confermati eventuali bonus preordine per l'Europa.

A.O.T. Attack on Titan 2 segue da vicino le vicende narrate nella seconda stagione dell'anime, per saperne di più vi rimandiamo al video gameplay con 20 minuti di gioco registrati a Lucca Comics & Games 2017.