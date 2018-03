Attack on Titan 2: Christa, Ymir, Eren e Levi protagonisti dei nuovi gameplay trailer

ha recentemente pubblicato sul proprio canale Youtube giapponese due brevi gameplay trailer diin cui possiamo osservare Christa, Ymir, Eren e il Capitano Levi Ackerman impegnati in combattimento contro alcuni giganti.

Lasciandovi alla visione dei filmati allegati alla news, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Attack on Titan 2 sarà disponibile in Europa a partire dal prossimo 20 marzo su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (su quest'ultima piattaforma solamente in versione digitale via Steam). Sulle nostre pagine trovate un trailer che ci illustra le principali caratteristiche della produzione e un video gameplay di 8 minuti in compagnia delle doppiatrici di Mikasa e Armin.