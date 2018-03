Attack on Titan 2 debutta in cima alla classifica del PlayStation Store giapponese

Dopo il suo debutto su PS4, Switch, Xbox One e PC, Attack on Titan 2 si è piazzato in testa alla classifica del PlayStation Store giapponese dei giochi più venduti della scorsa settimana. Sul podio troviamo anche

Ecco la classifica con i 20 giochi più venduti sul PlayStation Store giapponese tra il 12 e il 18 marzo:

Attack on Titan 2 Hokuto Ga Gotoku Monster Hunter World Battleborn Undertale Tales of Berseria Rainbow Six Siege: Advanced Edition Devil May Cry HD Collection Minecraft Gundam Breaker 3 The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel I: Kai – Thors Military Academy 1204 Battlefield 1 Revolution Horizon: Zero Dawn: Complete Edition Final Fantasy X/X-2 HD Remaster The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition Winning Post 8 2018 Final Fantasy IX Ys VIII: Lacrimosa of Dana The Evil Within Burnout Paradise Remastered

Giusto in tempo per il suo debutto in Giappone, Attack of Titan 2 si è confermato il gioco più venduto del PlayStation Store nipponico, seguito da Hokuto Ga Gotoku e dal sempreverde Monster Hunter World. Dopo aver dominato la classifica per due settimane di fila, NieR Automata è scomparso completamente dalla top 20, con l'effetto del suo primo anniversario ormai esaurito.