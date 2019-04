Attack on Titan 2: Final Battle, due nuovi video di gameplay

Koei Tecmo ha diffuso due nuovi video di gameplay di Attack on Titan 2: Final Battle, che mostrano un nuovo sistema di combattimento chiamato "Anti-Personnel Omni Directional Mobility Gear". A dispetto del nome piuttosto lungo, chi ha familiarità con l'inglese può già avere una mezza idea di cosa si stia parlando.

Come si può intuire anche dal video, si tratta di un tipo di attacco che è possibile effettuare non solo con la spada, ma anche con le armi e soprattutto anche a distanza, permettendo così ai giocatori di coalizzarsi contro i Titani utilizzando attacchi a lungo raggio.

Potete dare un primo sguardo al funzionamento del nuovo sistema con i due video che vi riportiamo in calce alla news, mentre vi ricordiamo che Attack on Titan 2: Final Battle è sviluppato da Omega Force ed uscirà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC il 5 Giugno in Nord America ed Europa (in Giappone sarà disponibile il giorno prima).

Se ve lo foste persi, sul nostro sito trovate anche il video di presentazione di Attack On Titan 2: Final Battle, che, ricordiamo, includerà contenuti basati sulle avventure della terza stagione di Attack on Titan ed offrirà un totale di 40 personaggi giocabili. Che ve ne pare dei nuovi video?