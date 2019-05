Attack on Titan 2: Final Battle, ecco il secondo trailer ufficiale

Koei Tecmo ha diffuso il secondo trailer di Attack on Titan 2: Final Battle, il videogioco tratto dalla celebre serie anime giapponese. Nel video si notano sequenze animate e personaggi tratte dalla terza stagione dell'anime che dunque faranno anch'essi la loro comparsa nel videogame.

Rispetto alla versione "standard" di Attack on Titan 2, le novità riguarderanno alcune modifiche al sistema di movimento, e la presenza di nuove e più potenti armi.

L'uscita del gioco è prevista per il 4 Luglio in Giappone e per il 5 Luglio in Nord America ed Europa, su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

In attesa dell'uscita, potete dare un'occhiata alla demo di Attack on Titan 2: Final Battle, disponibile sul PlayStation Store. Per approfondire sul gioco in generale invece, sul nostro sito trovate la più recente anteprima di Attack on Titan 2: Final Battle, provato dal nostro Francesco Fossetti e ovviamente tutti gli ultimi dettagli di AoT 2 nelle nostre news.

Cosa vi aspettate dal videogame di Koei Tecmo?