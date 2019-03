Attack on Titan 2: Final Battle si presenta in video su PC, PS4, Xbox One e Switch

I vertici di Koei Tecmo ci mostrano le primissime scene di gioco di Attack on Titan 2: Final Battle, il nuovo atto della serie action ambientata nella dimensione fantasy post-apocalittica dell'anime omonimo di Hajime Isayama.

Il filmato di presentazione confezionato dagli autori giapponesi a margine di una kermesse videoludica taiwanese ci offre uno spaccato dell'esperienza narrativa e ludica che sperimenteremo nell'universo a tinte oscure di questo nuovo capitolo.

Il titolo espanderà l'esperienza di gioco dell'action originario pubblicato nel 2018 con missioni inedite che porteranno il totale dei personaggi giocabili a superare i 40 eroi, ciascuno contraddistinto da un suo specifico stile di combattimento e da armi nuove di zecca come la "Thunder Spear".

Con Final Battle farà poi il suo ingresso la modalità Wall Reclamation, con sfide di livello avanzato che spingeranno gli utenti a formare una squadra per reclamare il territorio dei Titani prima che questi ultimi conquistino il loro mondo.

La commercializzazione occidentale di Attack on Titan 2: Final Battle è prevista per il 5 luglio prossimo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Gli utenti che possiedono già Attack on Titan 2 potranno fruire dei nuovi contenuti di Final Battle tramite un "Upgrade Pack" acquistabile come DLC sulla propria piattaforma d'elezione.