Attack on Titan 2: Final Battle: versione riveduta e corretta in arrivo?

Gematsu riporta che il Taiwan Digital Game Rating Committee, l'ente che si occupa della classificazioni dei prodotti digitali del Paese, ha appena valutato Attack on Titan 2: Final Battle per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC, insieme a un "Final Battle Upgrade Pack".

Stando a quanto riportato, Koei Tecmo è stata accreditata come publisher, il che significa che probabilmente si tratta di una versione aggiornata di Attack on Titan 2, videogame sviluppato da Omega Force e uscito a Marzo 2018.

La valutazione di Taiwan non riporta l'esistenza di una versione per Xbox One, e in effetti neanche il titolo originale era uscito per la console di Microsoft, anche se non è presente neanche una valutazione per PS Vita, mentre Attack on Titan 2 in Giappone uscì anche sulla console portatile di Sony, per cui ancora non è detta l'ultima parola.

Per quanto riguarda l'Upgrade Pack, probabilmente si tratterà di un'aggiunta dedicata ai possessori del gioco originale, per aggiornare il titolo con gli eventuali nuovi contenuti che Attack on Titan 2: Final Battle offrirà.

Ricordiamo che si tratta di una semplice valutazione, per cui in attesa dell'ufficialità da parte di Koei Tecmo, prendete questa informazione con il beneficio del dubbio. Nel frattempo vi chiediamo: vi farebbe piacere l'eventuale uscita del gioco?