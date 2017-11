Attack on Titan 2 giocato in diretta su Twitch e YouTube oggi dalle ore 15:00

è giocabile in anteprima a Lucca Comics & Games 2017, in esclusiva all'interno delin Piazza San Donato. Se però non riuscite a partecipare alla fiera non preoccupatevi, perchè oggi alle 15:00 trasmetteremo una sessione di live gameplay del nuovo gioco di

Appuntamento nel primo pomeriggio (dalle ore 15:00) sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it per un'ora di gameplay del nuovo A.O.T, videogioco basato sulla seconda stagione di Attack on Titan. Una buona occasione per scoprire le meccaniche di gameplay, i nuovi personaggi e dare uno sguardo al comparto tecnico della produzione.

L'appuntamento (Powered by MSI) andrà in onda a partire dalle 15:00 di oggi pomeriggio su Twitch e YouTube, vi invitiamo a iscrivervi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette, inoltre la registrazione è indispensabile per poter interagire con la redazione, la community e gli ospiti.