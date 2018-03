Attack on Titan 2 Guida: come giocare nei panni di un Gigante

Se pensate che giocare come un membro dell’armata ricognitiva sia il massimo in Attack on Titan 2 , sappiate che potrete divertirvi ancor di più giocando proprio nei panni dei. Come? Basta seguire i passaggi di questa guida.

Infatti il gioco da la possibilità di poter impersonare Eren, il gigante femmina, il gigante corazzato, il gigante colossale ed il gigante misterioso, durante gli eventi della campagna principale. Potete stare tranquilli però, il controllo dei giganti, a differenza del primo capitolo, lo otterrete molto prima, dipendendo dagli eventi della storia, con Eren controllabile veramente presto. La brutta notizia è che comunque, per prendere possesso del gigante colossale e di quello corazzato dovrete aver terminato metà dei capitoli del gioco. Ricordatevi che comunque potrete controllare queste bestie solo selezionando le missioni appropriate.

Per potervi trasformare, dovrete riempire l’indicatore della battaglia decisiva, a suon di uccisioni di giganti normali. Una volta carico, potrete scatenare, con una fantastica animazione, il potere devastante rinchiuso in voi. Ora che siete tutto quel che avete sempre voluto essere, bisogna che sappiate padroneggiare cotanta possenza. Il movimento è adibito alla levetta analogica sinistra, con X/A potrete scattare o, tenendolo premuto, saltare. Il tasto quadrato/X vi permetterà di scagliare potenti pugni, mentre triangolo/Y è il tasto per la presa. Quando la barra gialla in basso è carica, premendo cerchio/B potrete usare un attacco speciale.



Per terminare la trasformazione basta premere R2/RT. Se volete prolungare la vostra forma di grattacielo uccidi-giganti basta continuare a massacrare i poveri malcapitati oppure completare missioni secondarie in questa forma.