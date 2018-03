Attack on Titan 2 Guida: come salvare gli alleati una volta terminata la storia

, in ogni sua incarnazione, è sempre riuscito a colpire i fruitori delle sue storie uccidendo numerosi personaggi in maniera brutale, improvvisa e inaspettata. Nel caso diper PC, Switch, Xbox One e PS4, tuttavia, ci viene fornita la possibilità di riscrivere questi eventi: vediamo come in questa guida (

Anzitutto, è d’obbligo specificare che non sarà possibile salvare i personaggi che vedrete elencati prima della fine della storia principale. Comprensibilmente, gli sviluppatori di Attack on Titan 2 hanno optato per farci sperimentare prima l’esperienza narrativa "originale" e, solo in seguito, di darci l’opzione di tornare indietro e salvare i nostri personaggi preferiti.



Per quanto non siano apprezzabili effettivi cambiamenti narrativi su ampia scala (nei filmati, per intenderci, i personaggi che abbiamo salvato moriranno comunque), avremo modo di interagire con gli alleati salvati nella piazza-hub (Vita Quotidiana): potremo, dunque, sviluppare la nostra relazione con loro e ottenere le relative skill. Naturalmente, per salvare gli alleati di nostro interesse occorrerà completare nuovamente specifici livelli e spezzoni della storia: vediamo quali.



Mina e Thomas

Per salvare Mina e Thomas occorrerà completare una seconda volta (a storia finita, lo ricordiamo) la missione in cui la classe di Eren affronta la sua prima battaglia. Sfortunatamente, salvare Mina e Thomas in questo modo non eviterà che i due siano brutalmente divorati nel filmato; come specificato in introduzione, tuttavia, li troverete nella Vita Quotidiana.

Quanto all’effettivo salvataggio, limitatevi a proseguire normalmente nella missione. A un certo punto, vedrete comparire una missione secondaria gialla: la missione in questione vi darà la possibilità di salvare Mina e Thomas dai titani che li stanno attaccando.



Ian e Mitabi

La missione nella quale Ian e Mitabi perdono la vita nella storia principale è la stessa in cui Eren, in forma titano, trasporta la gigantesca roccia per chiudere la breccia nelle mura. Per far sì che la seconda volta Ian e Mitabi siano più fortunati, proseguite nella missione finché non vedrete un razzo di segnalazione giallo: dirigetevi nel luogo d’origine del fumo e, come nel caso di Mina e Thomas, uccidete i titani che stanno attaccando Ian e Mitabi. A quel punto, troverete anche loro nella Vita Quotidiana.



Marco

Nella stessa missione in cui potrete salvare la vita di Ian e Mitabi avrete modo di soccorrere anche il povero Marco. Nel suo caso, dovrete proseguire nel livello fino alla cutscene in cui compaiono Levi e la sua squadra: a quel punto, potrete seguire il razzo di segnalazione giallo che vi indicherà l’ubicazione di Marco. Come nei casi precedenti, dovrete salvarlo da alcuni titani.



La squadra di Levi

Ebbene sì: potremo salvare anche loro – probabilmente i personaggi alla cui morte la fanbase si è maggiormente disperata. Nel livello in cui Levi e la sua squadra stanno scortando Eren nella foresta, noterete la richiesta d’aiuto di uno scout. Raggiungetelo e aiutatelo a costruire una base. A questo punto, tutto si svolgerà come negli eventi precedentemente descritti: tenete gli occhi aperti per il razzo di segnalazione giallo, seguitelo e sconfiggete i titani.



Miche

Avrete modo di salvare Miche nel corso della missione del Titano Bestia. Proseguite normalmente per la maggior parte del livello, curandovi di completare tutte le missioni secondarie verdi. Allora e solo allora vedrete comparire la missione gialla che vi consentirà di salvare Miche.



Gelgar e Nanaba

Potrete salvare Gelgar e Nanaba nel corso della missione al castello di Utgard. Dopo che i due si separano dal gruppo principale, proseguite come di consueto, costruendo le basi attorno al castello. Mentre sarete impegnati in questo compito, vedrete il consueto fumo giallo; tuttavia, in questo caso, non dovrete limitarvi a uccidere qualche titano. Per salvare Gelgar e Nanaba, infatti, dovrete scortarli fino a dei cavalli: una volta raggiunte le cavalcature, potranno lasciare l’area in tutta sicurezza.



Hannes

Hannes sarà l’ultimo alleato che potremo salvare nel corso della missione “Carica”. Contrariamente a quello di Gelgar e Nanaba, il salvataggio di Hannes non presenta particolari differenze rispetto a quelli già elencati: il suo razzo di segnalazione (di nuovo, giallo) comparirà solo una volta effettuate tutte le missioni verdi. Dovrete, anche in questo caso, salvarlo da alcuni titani.