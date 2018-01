Attack on Titan 2: Koei Tecmo ci illustra le funzionalità multiplayer online del gioco

ha rivelato oggi le funzioni online per il suo imminente titolo action A.O.T. 2, oltre ad un nuovo ensemble di personaggi giocabili che stanno aumentando l’elenco. Il sequel sta arrivando per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione digitale per Windows PC su Steam® il 20 Marzo 2018.

In A.O.T. 2, i giocatori possono divertirsi ad utilizzare le nuove modalità di gioco sia per instaurare alleanze sia per creare nemici. Da A.O.T. Wings of Freedom c’è un ritorno delle modalità online coop, oltre ad una nuovissima versione PvP dove i giocatori combattono gli uni contro gli altri per raggiungere il punteggio più alto e arrivare in cima alla lista dei leader.

L’introduzione della nuova modalità competitiva, Annihilation Mode, vede due team composti da quattro esploratori gareggiare per raggiungere il massimo punteggio in un tempo limitato. Sconfiggere i devastanti Giganti è uno dei modi più efficaci per ottenere punti individuali e raggiungere la vetta dei leader. Inoltre, il lavoro di squadra è anche una chiave nel momento in cui il team ottiene il Chain Bonus, attraverso la distruzione di ogni singola parte del corpo dei Giganti prima di sottometterli definitivamente. Costruire un’efficiente base di sicurezza è un altro modo per poter ottenere dei punti fissi. Con zone selezionate sulla mappa si permette lo sviluppo per una base forte, mentre le squadre avversarie gareggeranno per ottenere una posizione - la loro difesa è una delle più importanti priorità.

Con Annihilation Mode di A.O.T. 2 , fermare i progressi della squadra avversaria può essere un modo sicuro per cambiare la situazione durante la partita. Una selezione di oggetti diversi può essere utilizzata per fermare il nemico nel suo percorso, tra cui i Numbing Bullet che causano la paralisi momentanea del giocatore e i Paint Bullets che oscurano per breve tempo lo schermo degli avversari e la mini-mappa. Quando una partita si avvicina alla fine, la posta in gioco aumenta, poiché nell'ultimo minuto i punti guadagnati vengono raddoppiati. In quel momento è fondamentale per i giocatori combattere a stretto contatto e guadagnare più punti possibili ed arrivare al podio.

La funzionalità online non si limita solo al gioco competitivo, dal momento che i giocatori devono essere in grado di svolgere missioni in cooperazione nelle Story Mode e Scout Missions. Radunare una squadra di veri alleati durante queste modalità consente ai giocatori di sperimentare degli avvincenti eventi mentre combattono insieme contro la minaccia dei Giganti.

In A.O.T. 2, i giocatori sono in grado di scegliere uno dei loro personaggi preferiti da una lista di oltre 30 scelte; incluso il proprio Custom Scout o uno dei nuovi personaggi annunciati - Keith Sadies, Kitz Woermann, Dhalis Zachary e Dot Pyxis. Oltre alle risorse di queste nuove entusiasmanti modalità di gioco, Koei Tecmo Europe ha pubblicato una nuova selezione di immagini che regalano uno sguardo più approfondito sul Character Creation Studio e i vari modi in cui può essere usato per creare uno Scout unico, le funzionalità di comunicazione online e lo sviluppo di armi.



Attack on Titan 2 sarà disponibile a partire dal 20 marzo su PC, PS4, Xbox One e Switch. Tencent sta attualmente lavorando ad un gioco mobile della serie.