Attack on Titan 2: Koei-Tecmo pubblica nuovi trailer e video gameplay

ha pubblicato una serie di nuovi trailer per, in arrivo il 20 marzo per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC. Ini giocatori si lanceranno sul campo di battaglia della serie conosciuta per il suo Custom Scout, che offre una nuova prospettiva sugli eventi iconici della serie.

I giocatori utilizzeranno l'Omni-Directional Mobility Gear mentre voleranno in battaglia contro i terribili nemici titanici e padroneggeranno questa attrezzatura che è la chiave per garantire la vittoria e la sopravvivenza. Un nuovo b-roll mostra questo incredibile equipaggiamento mentre una squadra combatte sciami di Titani per salvare i suoi compagni dall’imminente pericolo.

Uno sguardo emozionante sulla trasformazione dei Titani viene offerta mentre Eren si trasforma nella sua potente forza titanica per sconfiggere tutti i nemici che incrocia sul suo percorso. Infine, un trailer mostra nel dettaglio le funzionalità online per la prima volta soffermandosi sul multiplayer. In questo video i giocatori potranno dare un'occhiata alla modalità Annihilation, 4v4, in cui gli Scout devono lottare per ottenere il punteggio più alto sconfiggendo i Titani e conquistando basi. In Story Co-Op i giocatori possono contare sull’aiuto dei loro amici mentre proseguono nell’avvincente trama principale. Questo è solo l'inizio… una nuova accattivante modalità online con i Titani giocabili sarà disponibile dopo il lancio; maggiori informazioni su questa nuova modalità saranno rese note nelle prossime settimane.



Inoltre, Koei Tecmo ha rivelato che chi prenoterà la versione per PlayStation 4 di A.O.T. 2 in formato digitale dal PlayStation Store riceverà immediatamente dei bonus extra, 6 nuovi avatar per il proprio profilo: Eren, Mikasa, Levi, Reiner, Christa ed Erwin.