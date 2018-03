Attack on Titan 2: Mikasa e Armin protagonisti del nuovo trailer

continua a promuoverecon nuovi trailer: il video di oggi è incentrato su, per l'occasione in abiliti civili, impegnati a combattere contro un gruppo di pericolosi giganti.

Nelle scorse settimane sono stati pubblicati anche trailer per Conny Springer e Sasha Braus, Krista Lenz, Ymir, Eren Jaeger e Levi Ackerman. Sulle pagine del PlayStation Blog giapponese è inoltre stato condiviso anche un video gamplay della durata di oltre due minuti che permette di vedere in azione il gioco su PlayStation 4.

Attack on Titan 2 uscirà in Giappone il 15 marzo e arriverà in Europa il 20 dello stesso mese su PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X, PC Windows (via Steam) e Nintendo Switch. Il gioco è stato accolto positivamente sulle pagine di Famitsu ed è stato premiato con un voto di 35/40 (9/9/9/9).