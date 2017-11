Nella giornata di oggiha pubblicato una nuova serie di immagini diin cui ci vengono mostrati alcuni dei personaggi giocabili. Nello specifico, parliamo di Moblit Berner e dei componenti della Squadra Operazioni Speciale del capitano Levi Ackerman, ovvero Erd Yin, Petra Ral, Gunther Schultz e Auruo Bossard.

Per ognuno di essi, sono stati condivisi un artwork e uno screenshot tratto da una sessione di gameplay. Potete osservare le immagini in questione nella galleria a fine notizia. Attack on Titan 2 uscirà in Europa a marzo 2018 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Sulle nostre pagine trovate 20 minuti di gameplay off-screen tratti dalla build presenta al Lucca Comics & Games.