Attack on Titan 2: nuovo trailer dedicato al comparto multiplayer

ha pubblicato un nuovo trailer diincentrato sul comparto multiplayer del nuovo giocobasato sull'omonima serie manga/anime di grande successo in tutto il mondo.

Da A.O.T. Wings of Freedom c’è un ritorno delle modalità co-op, oltre ad una nuova versione PvP dove i giocatori combattono gli uni contro gli altri per raggiungere il punteggio più alto e arrivare in cima alla lista dei leader. L’introduzione della Annihilation Mode vede due team composti da quattro esploratori gareggiare per raggiungere il massimo punteggio in un tempo limitato. La funzionalità online non si limita solo al gioco competitivo, dal momento che i giocatori devono essere in grado di svolgere missioni in cooperazione nelle Story Mode e Scout Missions.

A.O.T. Attack on Titan 2 sarà disponibile in Europa dal 20 marzo nei formati PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam).