ha pubblicato un nuovo video gameplay dicon protagonisti Conny Springer e Sasha Braus, per l'occasione in abiti civili. Il filmato permette di dare uno sguardo alle principali abilità dei due personaggi in questione, permettendo di scoprirne le caratteristiche e le mosse speciali.

A inizio settimana, Koei-Tecmo ha pubblicato anche un video incentrato su Christa, Ymir, Eren e Levi. Ricordiamo che A.O.T. Attack on Titan 2 uscirà in Europa il 20 marzo nei formati PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows in edizione Standard, Digital Deluxe e Steelbook, quest'ultima contenente in omaggio una custodia in metallo con artwork esclusivo.