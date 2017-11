Attack on Titan 2 per Switch: la grafica sarà paragonabile al primo AOT su PS3

Durante la, Hisashi Koinuma die Hideo Suzuki dihanno parlato brevemente della versione Switch di, nuovo episodio della serie basata sull'omonima saga manga/anime di grande successo in tutto mondo.

Koinuma fa sapere che la decisione di portare il gioco su Switch è dovuta alla buona diffusione della piattaforma e alla volontà di allargare il bacino di utenza dei giochi su licenza Attack on Titan. Relativamente al comparto tecnico, il direttore di Omega Force Hideo Suzuki fa sapere che la versione Switch di A.O.T. 2 avrà una grafica simile a quella del primo capitolo su PlayStation 3, senza fornire ulteriori dettagli in merito.

Attack on Titan 2 uscirà in Europa a marzo 2018 su PC, PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One X e Nintendo Switch.