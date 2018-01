Attack on Titan 2: primo video gameplay della versione Nintendo Switch

ha pubblicato oggi il primo video gameplay della versione Switch di, il nuovo gioco basato sulla serie anime, in arrivo a marzo su tutte le principali console e su PC.

La versione Switch può contare su un sistema di controllo ottimizzato per i Joy-Con e su un comparto tecnico ad hoc per la console Nintendo: secondo quanto dichiarato in passato dagli sviluppatori, la grafica sarà paragonabile a quello del primo A.O.T. su PlayStation 3.

A.O.T. Attack on Titan 2 sarà disponibile in Europa dal 20 marzo 2018 nei formati PC (via Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, la versione per PlayStation Vita uscirà invece solo in Giappone.