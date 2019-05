Attack on Titan 2 per PS4: demo disponibile sul PlayStation Store

A sorpresa, Koei Tecmo ha pubblicato la demo giocabile di Attack on Titan 2 sul PlayStation Store, permettendo così ai giocatori di godere di un piccolo assaggio del gioco in attesa della riedizione A.O.T. 2 Final Battle.

"Rivivi le emozioni dell'anime trasmesso in TV! L'uscita di 'A.O.T. 2: Final Battle' è in programma per il 5 luglio 2019! In questo nuovo capitolo della serie troverai nuovi elementi d'azione come le 'thunder spears' e l'anti-Personnel omni-directional mobility gear', nuovi personaggi, nuove modalità e tante altre novità! Nella versione di prova è possibile sperimentare l'azione ODM del gioco base A.O.T. 2!"

A.O.T. 2 Final Battle è una versione aggiornata di A.O.T. e includerà contenuti basati sulla terza serie di Attack on Titan: la demo giocabile pesa 4.6 GB e presenta audio in lingua giapponese e sottotitoli in inglese, tedesco e francese. Una buona occasione per provare con mano il videogioco di Attack on Titan, un titolo non perfetto dal punto di vista del gameplay ma sicuramente capace di accontentare i fan della serie animata.