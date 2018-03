Attack on Titan 2: pubblicata la sequenza d'apertura del nuovo gioco di A.O.T.

ha pubblicato la sequenza d'apertura di, nuovo gioco basato sull'omonima serie manga/anime, molto popolare anche in Occidente. Il video permette di vedere in azione alcuni personaggi dell'avventura, pronti a un feroce scontro con i titani.

Attack on Titan 2 è stato premiato su Famitsu con il voto di 36/40, un punteggio che testimonia l'ottimo lavoro svolto da Omega Force nel trasportare l'universo di A.O.T. su PC e console. Il gioco si presenta come un Action Game/Musou ricco d'azione, con una trama basata sulla seconda stagione della serie TV e un cast ricchissimo di personaggi, tra cui Christa, Ymir, Eren e Levi.

A.O.T. Attack on Titan 2 sarà disponibile in Giappone da domani, giovedì 15 marzo, e arriverà in Europa il 20 dello stesso mese nei formati PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam).