ha pubblicato un nuovo trailer di, incentrato in particolar modo sul Combat System, il quale sarà basato su quello visto nel primo capitolo, con nuove opzioni e alcuni tipi di attacchi inediti.

Recentemente, gli sviluppatori hanno inoltre parlato del comparto multiplayer e hanno mostrato il gioco in azione su Nintendo Switch. AOT Attack on Titan 2 sarà disponibile in Europa dal 20 marzo su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PS4 Pro, Xbox One X e PC (via Steam). L'edizione per PlayStation Vita non sarà pubblicata in Occidente e resterà dunque confinata al mercato asiatico.