ha pubblicato il primo spot TV giapponese di, da poche ore in onda sui principali canali televisivi del paese e ovviamente su YouTube. Il video mostra brevi sequenze del gioco intervallate da alcune cutscene.

A.O.T. 2 sarà basato sulla seconda stagione dell'anime, recentemente il publisher ha pubblicato un nuovo video gameplay e ha svelato ulteriori dettagli sui prsonaggi dell'avventura, tra cui troveremo vecchie conoscenze e nuovi eroi.

Attack on Titan 2 uscirà in Europa a marzo 2018 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch, il gioco potrà essere provato in anteprima al Padiglione Everyeye a Lucca Comics & Games dal primo al 5 novembre.