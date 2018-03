Attack on Titan 2 si aggiorna con la nuova modalità Predatore

ha pubblicato un nuovo update gratuito per Attack on Titan 2 : l'aggiornamento in questione introduce la nuova modalità multiplayer denominata Predatore, disponibile su tutte le piattaforme.

In modalità Predatore (Predator) potrete giocare nei panni di un Titano con l'obiettivo di guadagnare punti attaccando gli umani e arrecando danni alle strutture della città. Divorare i civili vi permetterà di ottenere rapidamente preziosi punti ma attenzione ai soldati che cercheranno di abbattervi...

Attack on Titan 2 è ora disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, oltre alla campagna il gioco supporta il multiplayer con varie modalità, tra cui la nuova Predator. Sapevate che in A.O.T. è possibile giocare nei panni di un Gigante?