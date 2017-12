Attack on Titan 2 si mostra in un nuovo spot TV giapponese

Mancano ancora diversi mesi alla pubblicazione di, ma la campagna promozionale sta già entrando nel vivo. Nel corso della giornata di ieriha pubblicato un nuovo spot TV destinato al mercato giapponese.

Il filmato dura solamente 30 secondi, come la maggior parte di quelli destinati alla trasmissione televisiva, ma è molto intenso e ricco di combattimenti contro i temibili giganti. I fan non faticheranno a riconoscere i loro eroi preferiti e alcune famose scene tratte dall'anime. Potete ammirarlo in apertura di notizia, buona visione!

Vi ricordiamo che Attack on Titan 2 uscirà in Europa il 20 marzo 2018 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, a cinque giorni di distanza dalla pubblicazione in Giappone. Nelle scorse settimane Koei Tecmo Europe ha condiviso tantissime informazioni sul gioco. Secondo quanto riferito dalla compagnia, inoltre, la grafica della versione Switch sarà paragonabile a quella del primo capitolo della serie uscito su PlayStation 3.