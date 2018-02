ha pubblicato un nuovo video gameplay di, giocato per l'occasione dalle doppiatrici, rispettivamente voci di Mikasa e Armin.

Il filmato permette di dare uno sguardo ai primissimi minuti dell'avventura, ricordiamo che il nuovo gioco di Koei-Tecmo presenta un gameplay in stile Musou con fasi esplorative ed elementi RPG.

A.O.T Attack on Titan 2 arriverà in Europa il 20 marzo su PlayStation 4, Xbox One, PC Windows (via Steam) e Nintendo Switch in edizione Standard, Steelbook e Digital Deluxe Edition.