Attack on Titan 2 torna a mostrarsi in un trailer ricco di azione

Quest'oggiha pubblicato un nuovo trailer ricco di azione e di combattimenti dedicato ad, il nuovo hack and slash sviluppato da

Questo secondo capitolo della serie permetterà ai giocatori di rivivere gli eventi della seconda stagione dell'anime. Sarà possibile creare il proprio scout personalizzato, oppure utilizzare uno dei tanti personaggi disponibili, molti dei quali inediti, tra i quali figurano: Eren Jaeger, Mikasa Ackerman, Armin Arlert, Levi, Miche Zacharias, Nanaba, Gelgar, Ymir e Christa Lenz.

I movimenti e gli attacchi dei titani saranno ulteriormente perfezionati e richiederanno manovre più precise da parte dei giocatori, mentre il nuovo Monocolo permetterà loro di analizzarli da lontano ed elaborare una strategia prima dell'attacco vero e proprio.

Attack on Titan 2 uscirà in Europa a marzo 2018 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Nei giorni scorsi sono state pubblicate tante nuove immagini dedicate alla Squadra Operazioni Speciali. Secondo quanto riferito da Koei Tecmo, la grafica della versione Switch sarà paragonabile a quella del primo capitolo della serie su PlayStation 3