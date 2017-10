ha annunciato che) arriverà in Occidente a marzo 2018 nei formati PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, via Steam.

L'edizione Xbox One sarà destinata ai soli mercati americani ed europei mentre la versione per PlayStation Vita uscirà esclusivamente in Giappone. Attack on Titan 2 narrerà le vicende della prima parte della seconda stagione della serie animata e metterà in scena nuovi personaggi.

Ricordiamo che Attack on Titan 2 sarà provabile per la prima volta in assoluto a Lucca Comics & Games 2017, all'interno del Padiglione Everyeye.